Ousmane Sonko : « Macky Sall ne m'inspire aucune peur » Publié le lundi 17 octobre 2022

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko en campagne à Kaolack

Le Nemmeku Tour de Ousmane Sonko entamée dans le département de Mbour dimanche 16 octobre, a été dispersé à Joal par les grenades lacrymogènes de la Gendarmerie. A la grande colère du leader de Pastef qui impute la responsabilité au chef de l’Etat.



Le leader de Pastef-Les Patriotes a commencé sa tournée nationale de « consultations et de concertations avec les populations » (Nemmeku Tour). L’étape de la commune de Joal a été mouvementée, sa caravane a été accueilli par de « chaleureux » gendarmes qui lui ont lancé des grenades lacrymogènes, pour, disent-ils, « attroupement illégal » .Et le Président Macky Sall en a eu pour son grade.



« Macky Sall perd son temps. Depuis 7 ans on se fait face, s’il n’a pas encore compris qu’il ne m’inspire aucune peur. quand je le vois agir ou parler, c’est un tout autre sentiment qui m’anime que la peur », a-t-il tenu à lui faire savoir.



« Depuis que je suis entré dans le département, poursuit-il, il n’y a eu jamais eu de trouble à l’ordre public et c’est les agissements des gendarmes qui risquaient de créer ces troubles à l’ordre public. Notre gendarmerie nationale doit être déployée à autre chose qu’à ces basses besognes. j’ai même pitié de ces gendarmes qui sont des citoyens comme nous ».



Ce lundi, M. Sonko va se rendre dans la grande commune de Malikounda, à côté de la ville de Mbour.



Cette tournée nationale qui va durer jusqu’en juillet 2023, en perspective de l’élection présidentielle, a coïncidé . avec le lancement du réseau des élus locaux du Sénégal ce samedi, présidé par Ousmane Sonko himself.