Premier League : Salah et Liverpool font chuter Manchester City au terme d’un match électrique

Dans le choc du week-end en Premier League, Liverpool a infligé à Manchester City sa première défaite de la saison (1-0, 11ème journée) au terme d'une rencontre de haut niveau. Mohamed Salah a été décisif dans un Anfield plus bouillant que jamais.



La saison du Pharaon est bel et bien lancée. De l'intensité, de l'impact, du beau jeu, de la qualité technique : tous les ingrédients dignes des plus grands rendez-vous de football au Royaume de Sa Majesté étaient réunis ce dimanche, lors du choc de la 11ème journée de Premier League qui aura vu Liverpool prendre le meilleur sur Manchester City (1-0). Dans un Anfield aussi électrique que survolté et dans la foulée de leur succès éclatant en Ligue des champions (7-1 contre les Rangers, à Glasgow), Salah et les siens ont su faire plier la bande de Pep Guardiola pour la première fois de la saison. Un succès ô combien précieux leur permettant d'effacer quelques doutes, tout gardant un petit espoir dans la course au titre.