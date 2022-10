Ligue 1: grâce à Neymar, Paris maîtrise Marseille et reste seul en tête - adakar.com

Ligue 1: grâce à Neymar, Paris maîtrise Marseille et reste seul en tête

Neymar-Alvaro Gonzalez

Un unique but inscrit par Neymar en fin de première période a suffi au bonheur du PSG, dimanche 16 octobre face à son rival marseillais (1-0). Cette victoire dans le Classique du championnat de France permet au club de la capitale de s'installer à nouveau seul à la première place et de prendre six longueurs d'avance sur l'OM.



Respectivement leader et deuxième du championnat de France avant le début de la 11e journée de Ligue 1, le PSG et l'OM surfaient sur des dynamiques contraires ces derniers jours. Si les Olympiens ont pris confiance en allant gagner à Lisbonne contre le Sporting en Ligue des champions, les Parisiens, eux, avaient piétiné chez eux contre le Benfica. Et surtout, le club de la capitale s'est empêtré dans plusieurs polémiques.

