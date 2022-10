Budget de l’assemblée nationale : Les graves accusations de Abass Fall contre Moustapha Niasse - adakar.com

Budget de l'assemblée nationale : Les graves accusations de Abass Fall contre Moustapha Niasse Publié le lundi 17 octobre 2022 | senenews.com

Photo : Moustapha Niasse

Le député Abass Fall a lancé un gros pavé dans la gestion du budget de l’assemblée nationale sous Moustapha Niasse. Invité de l’émission « Objection », ce dimanche 16 octobre, sur Sud Fm, le secrétaire à l’organisation du Pastef a porté de graves accusations contre l’ex président du parlement sénégalais. Selon lui, en plus d’une gestion aux antipodes de la transparence, Niasse aurait posé des actes illégaux.



« Bientôt vous allez vous rendre compte que l’assemblée nationale était gérée de manière opaque. Il n’y a aucune transparence dans la gestion du budget de l’assemblée nationale », martèle Abass Fall. La preuve, ajoute le député, « le président sortant est parti avec les véhicules qu’il a gracieusement offert aux membres du bureau. Ce qui est illégal ».



« Il y a des véhicules qui sont mises à la disposition des commissions que le président de l’assemblée nationale d’alors a distribué à ses proches. Quand nous sommes venus, nous n’avons trouvé aucun véhicule pour les commissions. Ce qui fait que nous n’avons même pas commencé nos travaux », confie Fall qui accuse ouvertement Moustapha Niasse.



Des actes que les députés de l’opposition de la 14e législature comptent combattre au sein de la commission comptabilité afin que la transparence soit érigée en règle dans la gestion du budget et du parc automobile de l’assemblée nationale. « Ce débat sera posé au niveau du bureau et au niveau de la commission comptabilité. Désormais, il y aura de la transparence dans la gestion des finances de l’assemblée », assure Abass Fall.