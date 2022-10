Pastef : La nomination de Lassana Gagny Sakho par Ousmane Sonko fait grincer des dents - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Pastef : La nomination de Lassana Gagny Sakho par Ousmane Sonko fait grincer des dents Publié le lundi 17 octobre 2022 | senenews.com

© Autre presse par dr

Pastef : La nomination de Lassana Gagny Sakho par Ousmane Sonko fait grincer des dents

Tweet

La nomination de Lassana Gagny Sakho à la coordination et suivi des programmes politiques du Pastef a du mal à passer. Soutien de Ousmane Sonko, Ousmane Gueye ne comprend pas cette décision prise par son leader et ses équipes.



In extenso, sa tribune :



« Personne dans Pastef ne trouve problématique et incohérente la nomination de Lassana Gagny Sakho à la coordination et suivi des programmes politiques ? Ça me rend triste de voir ce que devient le parti. Des personnes comme Lassana ne font rien dans ce parti. S’ils veulent soutenir, ils sont les bienvenus mais de là à faire partie de certaines instances, c’est inadmissible.



Pastef c’est notre bébé à tous, la multiplication de tous nos efforts, depuis 2014. Les militants ont sacrifié temps et argent pour ce parti.



Manque-t-on à ce point des militants compétents pour faire appel à des anciens collaborateurs de Macky Sall ? Veut-on vraiment la rupture que nous chantons tant ? La rupture avec le système capitaliste, véreux et anti patriote demande aussi un changement radical avec les comportements de ce système.



Je m’étais éloigné du parti à cause des guerres de positionnement et des postures idéologiques très proches du libéralisme. Aujourd’hui, je ne pense pas revenir dans le parti de sitôt. Pourtant j’ai tellement confiance en Ousmane et aux militants de ce parti.



Les militants doivent sortir de cette spirale du silence et appeler les responsables de ce parti à plus de retenue et de rigueur. Sinon, nous risquons de revivre les mêmes trahisons, les mêmes déceptions, les erreurs.



Attention ! »