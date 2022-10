La liste des16 « détenus politiques » remise à IMF pour leur libération - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La liste des16 « détenus politiques » remise à IMF pour leur libération Publié le lundi 17 octobre 2022 | Rewmi

© Autre presse par dr

La liste des16 « détenus politiques » remise à IMF pour leur libération

Tweet

Le président d’Afrikajom, Alioune Tine, a été reçu en audience par le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. Cette rencontre entre dans le cadre des initiatives de l’ancien secrétaire général de la Raddho pour une décrispation de l’espace politique et en vue de la tenue en 2024 d’une présidentielle transparente et apaisée.



D’après L’AS, Alioune Tine s’est présenté avec une liste de seize personnes emprisonnées dans le cadre d’affaires diverses. Le plus grand nombre sont en détention dans le cadre de l’enquête sur la «Force spéciale».



Le journal informe que la liste est composée de Karim Xrum Xax, Outhmane Diagne, Cheikh Oumar Diagne, Papito Kara, Amy Dia, Mor Guèye, Assane Dramé, Ibrahima Diédhiou, Abdoulaye Ndiaye, Babacar Ndao, Pape Ousmane Seck, Pape Mamadou Seck, Madické Diop, Abdou Sylla, Bouna Ba et Yaya Cissé.



L’AS renseigne que Alioune Tine a plaidé pour leur libération auprès du Garde des Sceaux. Lequel, rapporte le journal, a promis de s’en ouvrir au chef de l’État.