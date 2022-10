Les Lions n’ont pas encore reçu leurs terrains - adakar.com

News Sport Article Sport Les Lions n’ont pas encore reçu leurs terrains Publié le lundi 17 octobre 2022 | Rewmi

© aDakar.com par PMD

Les Lions du Sénégal accueillis à leur descente d`avion par Macky Sall

Dakar, le 7 février 2022 - Le président de la République, Macky Sall, a accueilli, ce lundi 7 février 2022, les Lions à leur descente d`avion. Tweet

Après avoir remporté la CAN 2021, le chef de l’État avait offert de l’argent et des terrains aux Lions. Il s’agit des terrains de 500 m2 à Diamniadio et d’autres parcelles de 200 m2 à Dakar situés entre Ngor et Almadies.



Mais huit mois après l’annonce de cette bonne nouvelle pour la bande à Aliou Cissé, rien n’a bougé. Ils ne sont pas encore en possession des biens promis.



Et pour cause. L’AS informe que la direction de l’Urbanisme tarde à remettre aux ayants droit les baux qui leur permettront d’exploiter les terrains en question à leur guise. Le journal souligne que pour l’instant, Sadio Mané et ses coéquipiers n’ont reçu que de simples notifications, qui sont révocables.