Sénégal: Ousmane Sonko lance son réseau d'élus locaux et part en tournée nationale Publié le lundi 17 octobre 2022 | RFI

© aDakar.com par DR

Ousmane Sonko, leader de Pastef

Le réseau des élus locaux du Sénégal a été lancé samedi 15 octobre et est présidé par Ousmane Sonko. Figure de l’opposition et candidat au scrutin présidentiel, il est par ailleurs toujours impliqué dans une affaire judiciaire où il est accusé de viol, ce qu’il nie catégoriquement. Ce réseau, lancé par la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi, est donc une nouvelle étape à la conquête du territoire sénégalais, avant l’élection présidentielle de 2024. Il ensuite a entamé ce dimanche 16 octobre sa tournée nationale « de consultations et de concertations avec les populations ».



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



Le réseau des élus locaux du Sénégal, composé de maires ou de présidents des conseils départementaux, va unir ses forces autour de thématiques comme « l’économie sociale et solidaire » ou « le potentiel agricole des communes », a déclaré Ousmane Sonko, figure de l’opposition et maire de Ziguinchor, fraîchement élu président de ce réseau. « Il y a énormément de prérogatives laissées aux collectivités locales qu’elles n’exploitent pas suffisamment. Nous pouvons tous travailler à renforcer davantage ce document législatif, ces collectivités locales », a-t-il déclaré.