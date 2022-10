Nancy Mbaye, cheffe d’entreprise en Belgique et bienfaitrice en Afrique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Nancy Mbaye, cheffe d’entreprise en Belgique et bienfaitrice en Afrique Publié le dimanche 16 octobre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Nancy Mbaye, cheffe d`entreprise en Belgique et bienfaitrice en Afrique

Tweet

À Bruxelles, la patronne du restaurant sénégalais La Signare cultive un lien social avec sa clientèle, de même qu’avec son pays et l’Afrique. Son association fournit des protections hygiéniques aux détenues du Sénégal et soutient un orphelinat à Bissau.



Un alignement de banquettes rouges, une large terrasse en arrière-cour et l’inévitable mbalax en fond sonore… La Signare, un restaurant sénégalais ouvert en 2013 par Nancy Mbaye, alors qu’elle avait à peine 30 ans, est l’une des adresses les mieux connues de Matonge, le quartier africain de Bruxelles. La patronne, une belle femme indépendante et décidée, prête à tout résoudre avec le sourire, est une personnalité du Bruxelles afro. Elle fait régner une atmosphère des plus conviviales, attentive à une clientèle brassée, de toutes origines et classes sociales.