Paiement des frais de scolarité dans le primaire : L’Ief met en garde les directeurs d’école - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Paiement des frais de scolarité dans le primaire : L’Ief met en garde les directeurs d’école Publié le dimanche 16 octobre 2022 | Rewmi

© Agence de Presse Sénégalaise

Salle de classe

Tweet

Le maire de la commune de Wakhinane-Nimzath, Racine Talla, a offert des kits scolaires à 12 établissements de la commune, d’une valeur de 69 millions F Cfa. «Le maire Racine Talla se soucie de l’éducation de la jeunesse de sa commune. Chaque année, ce geste est répété dans toutes les écoles de la commune de Wakhinane-Nimzath. Et chaque année, le budget enregistre une hausse», explique Mme Marième Sy, présidente de la Commission chargée de l’éducation et adjointe au maire de Wakhinane-Nimzath. Ce geste «répété» soulage les élèves et leurs parents, qui souhaitaient aussi la construction d’une autre école au niveau de la commune. Doléance satisfaite par le maire, qui a construit un nouvel établissement public à Darou Rahmane ; il a ouvert ses portes aux élèves cette année. Présent à la cérémonie, l’Inspecteur d’éducation et de formation (Ief), Yaya Coly, met en garde les directeurs d’école qui ont renvoyé des élèves qui n’ont pas payé les frais d’inscription. Yaya Coly a condamné publiquement ces comportements. «Certes certains le font, mais ce n’est pas une obligation. Pourquoi réclamer ces sous aux élèves ? Ils doivent laisser les élèves faire leurs cours. La rue n’est pas faite pour les enfants. D’ailleurs, pour régler le problème, il a été convoqué une réunion», annonce l’Ief. Pour les parents, une question simple s’impose : où va cet argent ?