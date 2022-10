’’le bitumage de la piste ndankh - ngaye mékhé sera lancé d’ici à la fin de l’année (antoine diome) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société ’’le bitumage de la piste ndankh - ngaye mékhé sera lancé d’ici à la fin de l’année (antoine diome) Publié le dimanche 16 octobre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par DR

Lancement des travaux de bitumage de la route Keur Martin- Wakhal Diamm

Fatick, le 1er février 2019 - Le chef de l`État a lancé les travaux de bitumage de la route Keur Martin- Wakhal Diamm. Tweet

Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome a assuré, samedi, au khalife de Ndiassane le lancement, d’ici à la fin de l’année, des travaux de bitumage de la piste Ndankh - Ngaye Mékhé, une vieille doléance de la cité religieuse, a appris l’APS de source officielle.



Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye DIOME s’exprimait à l’occasion de la cérémonie officielle de Ndiassane à laquelle il a représenté le gouvernement.



Il était accompagné de son collègue en charge de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, ainsi que le ministre auprès du ministre de l’Intérieur, chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile, Birame Faye.



Des représentants d’autres foyers religieux du Sénégal ont également pris part à cette cérémonie qui précéde la nuit du Gamou.



’’Le bitumage de la piste entre Ndankh et Ngaye Mékhé, une vieille doléance de la famille religieuse Kounta de Ndiassane, sera lancé d’ici la fin de l’année’’, a dit Antoine Félix Diome.



Il répondait notamment à la demande réitérée par le porte-parole du khalife Pape Abdourahmane Kounta dans son discours d’ouverture.



Situé à 7 km de Ngaye Mékhé, le village de Ndankh, constitue la première étape de Cheikh Bounama Kounta, l’ancêtre des Kounta au Sénégal dont les origines remontent en Algérie.



Selon le ministre de l’intérieur ’’le goudronnage de cette voie a été intégré dans le programme spécial de désenclavement’’.

Les travaux du pavillon abritant la cérémonie religieuse et qui est contigu à la grande mosquée de Ndiassane, seront aussi achevés, selon le ministre.



Le chantier a été lancé par les disciples, avant de bénéficier d’un coup de main de l’Etat.



’’Les besoins de la cité de Ndiassane exprimés dans la lettre du khalife de Ndiassane, adressée au président de la République ont fait l’objet de réunions et le président de la République a donné des instructions pour que des solutions leur soient trouvées’’, a relevé M. Diome.



Le ministre de l’Intérieur a par ailleurs rappelé ’’l’attachement’’ du Président de la République aux cités religieuses, lequel s’est traduit par un programme de modernisation qui leur est dédié, a-t-il rappelé.



La famille religieuse de Ndiassane a récemment concocté un programme de modernisation évalué à 50 milliards de FCFA à l’horizon 2025 et à 100 milliards d’ici à 2035.



Il porte essentiellement sur huit projets prioritaires, notamment la santé, la culture, l’économie et l’assainissement.



ADI/MKB/SMD