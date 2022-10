2024 : Ciré Sy dévoile les 3 successeurs potentiels de Macky, avec un Sonko super favori… - adakar.com

2024 : Ciré Sy dévoile les 3 successeurs potentiels de Macky, avec un Sonko super favori… Publié le dimanche 16 octobre 2022

2024 : Ciré Sy dévoile les 3 successeurs potentiels de Macky, avec un Sonko super favori…

Le débat sur les potentiels candidats a été soulevé hier, dans l’émission « Banc Public ». Le chroniqueur et Analyste politique Ciré Sy a clairement dévoilé les trois (3) candidats potentiels et futur successeur de Macky Sall pour la présidentielle de 2024.



« En réalité, 2024 se joue entre ces trois candidats: Ousmane Sonko est le super favori, Amadou Ba probablement remplaçant de Macky en challenger et un outsider nommé Ciré Sy… », a soutenu l’enseignant chercheur en Sciences politiques non moins président du mouvement politique Goorgoorlu Yi Meun Na Nekk.