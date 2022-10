Après la suspension de la grève, les contrôleurs aériens l’Asecna encore en zone de turbulence - adakar.com

Après la suspension de la grève, les contrôleurs aériens l'Asecna encore en zone de turbulence Publié le samedi 15 octobre 2022

Après la suspension de la grève, les contrôleurs aériens l’Asecna encore en zone de turbulence

La grève est suspendue, mais les contrôleurs aériens de l’Asecna font toujours face quelques problèmes. Une alerte est lancée contre une campagne de manipulation et de diabolisation de la direction générale.



« Nous demandons aux ministres, les seuls capables aujourd’hui de trouver une solution, face au manque de volonté affiché par le Directeur général, à être vigilants à la manipulation et la campagne de diabolisation à notre égard en cours, afin d’urgence, trouver une solution heureuse par rapport à notre plateforme revendicative’’, a déclaré le secrétaire générale de l’union des syndicats des contrôleurs aériens de l’Asecna à l’Aps.



Paul François Gomis informe de pressions subies du Directeur général de l’Asecna, « en train de menacer, de suspendre et même d’affecter certains des camarades grévistes ».



Actuellement, l’union des syndicats se focalise sur la réunion du comité des ministres prévue le 17 octobre prochain à Dakar pour la satisfaction des revendications. A contrario, les 730 contrôleurs décideront de la suite à donner à leur préavis à de grève.