Marche des hémodialyses et transférés de l'hôpital le Dantec : La route de l'Aéroport Yoff bloquée… Publié le samedi 15 octobre 2022 | senego

Malgré leur état de santé fragile, ils ont battu le macadam. Les hémodialyses et transférés de l’hôpital le Dantec, au hangar de l’aéroport de Yoff, ont barré la route ce vendredi, pour protester contre les mauvaises conditions d’hébergement, notamment le manque d’eau sur le site.



« On n’a pas d’eau, de médicaments d’urgence. Les autorités doivent trouver une solution durable. Cette situation ne peut pas continuer. La zone est invivable et infectée. Depuis trois heures, on est sur les lieux sans recevoir de soin à cause du manque d’eau », ont fustigé Ibrahima Mané et Cie très remontés contre les autorités sur les ondes de la Rfm.



Ces hémodialyses disent assez souffert avec cette maladie et ne souhaitent pas vivre dans cet environnement qui augmente leurs souffrances . Et voila, ce qui motive leur mouvement d’humeur.

Quant au directeur de l’hôpital le Dantec, il a évoqué une baisse de pression sur le réseau pour justifier ce manque d’eau au hangar de l’aéroport Leopold Sedar Senghor. Babacar Thiandoume a informé également que des Camions Citerne de la Sen Eau, ont été déployés pour compenser le réseau d’approvisionnement en attendant une solution définitive.



