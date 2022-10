Rassemblement devant Ambassade France à Dakar: Aliou Gerard et Djibril Ba de Frapp libérés - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Rassemblement devant Ambassade France à Dakar: Aliou Gerard et Djibril Ba de Frapp libérés Publié le samedi 15 octobre 2022 | setalOnet

© Autre presse par DR

Rassemblement devant Ambassade France à Dakar: Aliou Gerard et Djibril Ba de Frapp libérés

Tweet

Interpellés et arrêtés hier, jeudi par la police lors du dépôt de lettre de protestation pour dénoncer la politique de délivrance de visas de l’ambassade de France au Sénégal « faite d’arnaque, d’extorsion de plus de 30 000 personnes par an au Sénégal », Alioune Gerard Goita et Djibril Ba ont été libérés jeudi vers 18 heures. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, Gérard revient sur son arrestation et les heures passées au commissariat. « Djibril Ba et moi-même étions arrêtés par la police à la Place de l’Indépendance. Au lieu de protéger les victimes de la France, le Président Macky Sall arrête des Sénégalais pour l’intérêt des Français qui volent, humilient…Des Africains », a précisé Gérard.Aliou Gérard a souligné qu’« Arrivés au commissariat central, on m’amène dans un bureau où j’ai trouvé des policiers qui me connaissent tous. Ils me demandent Gérard pourquoi tu es encore là ? Je réponds : c’est à-moi de vous le demander ? » Après l’avoir fait passer plus de huit heures de temps au commissariat, Gérard pour des affiliations, « On m’amène au chef de poste où j’ai donné mon nom, ma date et mon lieu de naissance. Jusqu’à l’heure où on me dit, Gérard, vous êtes libres ! »



Adama Faye