Dr Amadou Mame Diop aux députés : ’’nous sommes surveillés et attendus par le peuple’’

Publié le samedi 15 octobre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Amadou Mame Diop, nouveau président de l`Assemblée nationale

Le président de l’Assemblée nationale Amadou Mame Diop a rappelé, vendredi, aux députés qu’ils étaient ’’surveillés et attendus par le peuple sénégalais et même au-delà’’ après la séance d’installation trés mouvementée, le 12 septembre.



’’Ne perdons pas de vue qu’après l’épisode malheureux du 12 septembre dernier nous sommes surveillés et attendus par le peuple sénégalais et même au-delà par tous ceux qui ont eu à regretter ces événements jusqu’au-delà de nos frontières’’, a-t-il dit.



Diop s’exprimait lors de l’ouverture de la session ordinaire unique 2022-2023 de l’Assemblée nationale en présence de 154 députés sur 165.



Il a signalé que ’’tout naturellement’’ les élus peuvent avoir des points de vue divergents, invitant ainsi ses collègues à ’’agir avec responsabilité et efficacité sous le sceau particulier de la sérénité lors des différents travaux’’.



’’Notre règlement intérieur est pour cela l’un de nos meilleurs alliés et quel que soit le bord où nous nous situons, nous devons le respecter et de s’y adosser pour la bonne marche de nos travaux’’, a-t-il rappelé aux élus.



Après l’ouverture de la session ordinaire unique 2022-2023, suivront la lecture du projet de budget, les travaux en Commissions, les travaux en plénière devant aboutir au vote du projet de budget 2022-2023.



Le président de l’Assemblée nationale, le Docteur Amadou Mame Diop, a ainsi invité les députés à y mettre le sien nécessaire ‘’pour faire de ce cycle marathonien une œuvre de succès conformément à la mission qui leur est dévolue par le peuple sénégalais’’.



Diop a souligné que cette législature est marquée par un contexte particulier, qui, selon lui ‘’n’est pas que politique’’.



‘’La situation géopolitique et économique internationale très tendue impacte aussi nos réalités quotidiennes. Elle fait aussi de l’exercice budgétaire de cette année une épreuve particulière’’, a fait savoir Dr Amadou Mame Diop.



Il s’est aussi réjoui de l’intention affichée du gouvernement de donner la priorité à un budget social.



Le président de la deuxième institution du pays a annoncé que des chantiers seront entamés prochainement avec pour ambition ‘’d’aboutir à une plus grande modernisation des méthodes de travail’’.



Les députés qui ont été nommés ministres ou directeurs généraux de sociétés ont présenté leur démission au président de l’Assemblée nationale. Ils ont été remplacés par leurs suppléants.



L’Assemblée a aussi acté la démission de Aminata Touré de la majorité Benno Bokk Yaakaar pour devenir députée non-incrite.



La députée Sokhna Dieng Mbacké (BBY) a elle démissionné de l’Assemble nationale pour ’’convenance personnelle’’, selon le président Diop.



Cette nouvelle législature est marquée par sa configuration inédite.



La coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, 81 sièges, dispose d’une majorité relative, avec la démission de Aminata Touré.



Elle avait obtenu la majorité absolue après le ralliement de Pape Diop, député de Bok Gis-Gis Liguèye, une coalition qui avait battu campagne sous la bannière de l’opposition.



De son côté, l’opposition constituée des coalitions Wallu Sénégal et Yewwi Askan-wi dispose de 80 sièges de députés.



Trois députés sont des non-inscrits : Thierno Alassane Sall, Pape Djibrill Fall et Aminata Touré.



Les députés sont élus pour un mandat de 5 ans.



