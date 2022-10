Lutte : Sa Thiès quitte l’école de lutte Double Less et rejoint Balla Gaye ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Lutte : Sa Thiès quitte l’école de lutte Double Less et rejoint Balla Gaye ! Publié le samedi 15 octobre 2022 | Rewmi

© aDakar.com par DF

Lutte sénégalaise: Sa Thiès ouvre son camp d`entrainement à la presse

Dakar, le 23 mars 2017 - À deux semaines de son combat contre Ness, le lutteur Sa Thiès a ouvert son camp d`entrainement à la presse, à l`occasion d`un traditionnel "Open-Press". Le pensionnaire de l`école de lutte Balla Gaye 1 a réaffirmé son intention de sortir victorieux de ce combat prévu le 9 avril au Stade Demba Diop de Dakar. Tweet

L’école de lutte Double Less a subi une grosse perte avec le départ de Sa Thiès juste a quelques mois de son combat avec Reug Reug le 5 mars 2023 à l’arène nationale. Désormais, il évoluera aux côtés de son frère, Balla Gaye 2.

Sa Thiès quitte officiellement l’école de lutte Double Less juste à la veille de son combat avec Reug Reug le 5 mars 2023 à l’arène nationale. Ce dernier évoluera maintenant auprès de son frère, Balla Gaye à l’école de lutte Balla Gaye. Pour son prochain combat contre le redoutable Reug Reug, prévu le dimanche 5 mars à l’Arène nationale de Pikine, le fils de Double Less s’est rapproché de Balla Gaye 2, son grand frère.



En tout cas, même si on se dit surpris du côté de l’école de lutte Double Less, cette décision ne risque pas de faire des vagues. L’arrivée de Sa Thiès à l’école de lutte Balla Gaye est maintenant un secret de polichinelle. D’ailleurs, cela est mentionné sur sa licence nouvellement renouvelée.



Dans la préparation de son combat, Sa Thiès pourra compter sur Sococim, Fils de Balla, Ndigeul, Gakou 2 pour avoir la chance de battre Reug Reug, le 5 mars 2023.



Dans sondages et les statistiques de certains observateurs de la lutte, Sa Thiès devra donc mettre tous les atouts de son côté car il va affronter un adversaire qui n’a pas, jusque-là, concédé la moindre défaite.