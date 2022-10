Enseignement supérieur: l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar classée meilleure en Afrique francophone - adakar.com

News Education Article Education Enseignement supérieur: l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar classée meilleure en Afrique francophone Publié le vendredi 14 octobre 2022 | actucameroun.com

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Le classement des 100 meilleures universités africaines dressé par eduranking.com place l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la 28e place en Afrique, et 1ère en Afrique francophone.



Le classement est dominé par les universités anglophones. La première au classement est “University of Cape Town“. Le podium est complété par “University of the Witwatersrand“ et “University of Stellenbosch“.



Dans un communiqué, l’Université Cheikh Anta Diop s’est félicitée de son classement en Afrique francophone.

« L’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) est la meilleure université en Afrique francophone selon le classement eduranking.org. C’est un classement indépendant basé sur une évaluation de plus de 14.000 universités de 183 pays. Selon ce classement, l’UCAD occupe la 1ere place en Afrique Francophone et la 28ème place en Afrique.