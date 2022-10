Clôture de session: Allocution du Dr Amadou Mame DIOP, Président de l’Assemblée nationale - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Clôture de session: Allocution du Dr Amadou Mame DIOP, Président de l’Assemblée nationale Publié le vendredi 14 octobre 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Amadou Mame Diop, nouveau président de l`Assemblée nationale

Tweet

Monsieur le Ministre du Travail, Du Dialogue social et des Relations avec les Institutions

Honorables Collègues Députés,

Monsieur le Secrétaire général

Mesdames Messieurs les membres du Personnel de l’Assemblée nationale

Mesdames, Messieurs les Journalistes

Chers Invités ;



Avant de déclarer close cette session, permettez-moi de dire quelques mots.

Nous nous acheminons vers quelques semaines qui seront marquées, d’abord par la lecture du projet de budget, ensuite par les travaux en Commissions et enfin par les travaux en plénière devant aboutir au vote du projet de budget 2022-2023.



Je voudrais inviter chacun d’entre nous à y mettre le sien nécessaire pour faire de ce cycle marathonien une œuvre de succès conformément à la mission qui nous est dévolue par le peuple sénégalais à savoir le vote des lois et le contrôle de l’action gouvernementale.



C’est bien entendu un contexte particulier qui marque notre législature et qui n’est pas que politique…



La situation géopolitique et économique internationale très tendue impacte aussi nos réalités quotidiennes. Elle fait aussi de l’exercice budgétaire de cette année une épreuve particulière. Nous pouvons déjà, en attendant d’entrer dans le vif du sujet prochainement, nous réjouir de l’intention affichée du Gouvernement de donner la priorité à un budget social.



Députés élus que nous sommes par le peuple sénégalais, nous ferons de notre mieux pour nous acquitter de notre tâche sacrée. Je voudrais ici, encore une fois, puisque dit-on, la répétition est pédagogique, réaffirmer ma ferme volonté de ne ménager aucun effort pour le succès de notre législature.



Quelques chantiers seront entamés prochainement avec pour ambition d’aboutir à une plus grande modernisation de nos méthodes de travail. Nous y reviendrons en temps utile mais je puis affirmer que j’entends les poursuivre, et les approfondir au besoin, y compris avec le soutien de l’Etat sénégalais mais aussi de certains partenaires internationaux particulièrement attentifs au renforcement de l’institution parlementaire.



Conformément à l’esprit d’ouverture et de dialogue qui doit caractériser notre action à la tête de la représentation nationale, je reste ouvert et à l’écoute de tous les députés dans la recherche de solutions adéquates à l’accomplissement de notre mandat dans les meilleures conditions possibles.

Cela, également, conformément à la volonté du Président Macky Sall qui accorde une importance particulière à la réussite de notre mission.

Ne perdons pas de vue que, après l’épisode malheureux du 12 septembre dernier, nous sommes surveillés et attendus par le peuple sénégalais et même, au-delà, par tous ceux qui ont eu à regretter ces évènements jusqu’au-delà de nos frontières.



Tout naturellement, nous pouvons avoir des points de vue divergents.

A nous alors de la jouer avec responsabilité et efficacité sous le sceau particulier de la sérénité lors de nos travaux. Notre Règlement intérieur est pour cela l’un de nos meilleurs alliés ; Quel que soit le bord où nous nous situons. Le respecter, nous y adosser, sera essentiel à la bonne marche de nos travaux.



Je termine mon propos en renouvelant mes félicitations à l’ensemble de mes collègues élus députés, aux Vice-présidents, Questeurs, Secrétaires, Présidents et membres de commissions élus en leur souhaitant aussi plein succès dans leurs missions.



Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, Chers Honorables collègues députés,

Après ces quelques mots, je voudrais relever que l’ordre du jour étant épuisé, je propose à l’Assemblée de lever la séance et de laisser à la Conférence des Présidents le soin de fixer l’ordre du jour et le calendrier de nos prochains travaux.



Je vous remercie de votre aimable attention

La séance est levée.



Dr Amadou Mame DIOP