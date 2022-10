Les Sénégalais perdent plus de 17 heures par jour - adakar.com

Les Sénégalais perdent plus de 17 heures par jour Publié le vendredi 14 octobre 2022

Population sortie massivement pour la fête de l`indépendance du O4 Avril sur le boulevard du centenaire.

Les Sénégalais passent 17,4 heures chaque jour dans des activités non productives. C’est le résultat de l’Enquête nationale sur l’emploi du temps au Sénégal (ENETS) menée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Les activités productives quotidiennes n’occupent les Sénégalais que pendant 4,1 heures, pour celles définies au sens du Système de comptabilité nationale (SCN), et pendant 2,5 heures pour celles hors SCN.



Pour réaliser cette enquête, l’ANSD a interrogé 11 689 personnes dont 58% de femmes. L’échantillon concerne 3990 ménages, 2505 en milieu urbain et 1485 en milieu rural.