Toujours dans le cadre de l`éductour, à la découverte de la Teranga, la délégation d’hommes et femmes des médias et de la communication invitée au Sénégal découvre, les stations balnéaires et leurs plages, les destinations les plus prisées du pays.( Saly, Somone, Toubacouta...)

À la plage de Diamalaye, une énorme quantité d’eau trouble et nauséabonde se déverse, serpente le sable et se mélange dans l’indifférence la plus totale, à l’eau de mer. Ce sont des eaux usées qui proviennent du réseau d’assainissement qui débouche sur la plage non loin de l’espace où se tient annuellement la commémoration des deux (2) rakka de la communauté mouride.



Sur place, les sportifs daignent souvent avec difficulté contourner les déversements pour poursuivre leurs entraînements. Dans l’insouciance, des enfants se baignent à quelques mètres du lieu de contact entre les eaux usées et la mer.



Ici, la problématique de l’assainissement se mêle à celle de la santé publique et à la crédibilité touristique. L’odeur est insoutenable. Devant ce spectacle inquiétant, les citoyens, notamment des sportifs qui fréquentent le lieu, attirent l’attention des autorités pour un meilleur encadrement...