Météo : Kaolack, Tamba… de la pluie attendue dans 10 régions cette nuit selon l’ANACIM

Pluies et orages

L’ANACIM annonce qu’au cours de cette nuit, des orages et pluies faibles à modérées accompagnés de vents assez forts seront notés dans les régions Sud.



Il s’agit notamment de Kédougou, Tamba, Kolda, Ziguinchor et Sédhiou); dans le centre (Fatick, Kaolack, Kaffrine) ainsi que dans les localités de Matam et Louga. Par ailleurs, le temps sera généralement stable sur le pays la matinée de demain.



Cependant au cours de l’après-midi allant à la nuit, des orages et pluies faibles à modérées se manifesteront à nouveau sur les régions Sud et Centre, précise l’ANACIM dans s dernière prévision de ce jeudi.



A noter également que la sensation de chaleur humide restera fortement marquée sur tout le territoire notamment dans les zones Centre et Nord-est où des pics de 36 et 39°C seront relevés.