Loyer au Sénégal : Les raisons d'une cherté de la location à Dakar ? Publié le vendredi 14 octobre 2022



Surface corrigée : adoption d'un Projet de loi portant baisse des loyers

Devenue une demande sociale, la réduction de la cherté de la location est sur toutes les lèvres. Le chef de l’Etat Macky Sall conscient du blocage après sa première tentative a convoqué les bailleurs. Durant deux semaines de réflexion, le gouvernement et les représentants des locataires et les bailleurs se sont penchés sur la cherté des locations.



Dans ce reportage de SeneNews, les Sénégalais ont souligné les causes du blocage. Mais aussi l’échec des gouvernements du Sénégal depuis Senghor à nos jours. Les courtiers et les gérants de location ont aussi expliqué le tort des propriétaires.