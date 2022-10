Abdoulaye Bibi Baldé limogé par Macky Sall, La Poste a un nouveau patron - adakar.com

News Politique Article Politique Abdoulaye Bibi Baldé limogé par Macky Sall, La Poste a un nouveau patron Publié le jeudi 13 octobre 2022 | senenews.com

Abdoulaye Bibi Baldé n’est plus directeur général de la Poste. Il a été limogé en conseil des ministres et remplacé par Mohamadou Diaite, inspecteur des impôts et domaines. Originaire de Goudomp, le nouveau patron de la Poste était précédemment directeur de l’administration et du personnel au niveau de la direction des impôts et domaines.



En sit-in avant hier, les travailleurs de la Poste avaient interpellé le Président Sall sur la situation délétère qui prévaut au niveau de l’entité. Ils avaient par la même occasion réclamé la tête de l’actuel directeur général qui disent-ils, mène la boîte directement dans le gouffre.