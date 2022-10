Procès du 28-Septembre en Guinée: le procureur pointe les incohérences de Moussa Tiegboro Camara - adakar.com

Procès du 28-Septembre en Guinée: le procureur pointe les incohérences de Moussa Tiegboro Camara Publié le jeudi 13 octobre 2022 | RFI

Procès du 28-Septembre en Guinée: le procureur pointe les incohérences de Moussa Tiegboro Camara

Le procès du massacre du stade de Conakry est renvoyé à lundi prochain, le 17 octobre. Ce mercredi était le 6e jour d'audience. Une nouvelle fois, Moussa Tiegboro Camara a comparu. Il était à l’époque des faits le secrétaire d’État chargé de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Plusieurs témoins l’ont aperçu au stade avec ses hommes où, pour rappel, un meeting de l’opposition a été réprimé dans le sang, faisant plus de 150 morts.



Troisième jour d'audience cette semaine et la même routine chaque matin. Moussa Tiegboro Camara est appelé à la barre. Il est 10h30 quand il s'avance dans un costume beige à épaulettes, se plante devant le pupitre et répond aux questions debout. Il est grand. Il doit se saisir du micro, l'approcher de sa bouche pour parler, raconte notre correspondant à Conakry, Matthias Raynal.