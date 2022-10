Tchad: Saleh Kebzabo nommé Premier ministre - adakar.com

News Afrique Article Afrique Tchad: Saleh Kebzabo nommé Premier ministre Publié le jeudi 13 octobre 2022 | RFI

Les adversaires d’hier peuvent être les alliés d’aujourd’hui. En témoigne la nomination au Tchad au poste de Premier ministre de l’opposant historique Saleh Kebzabo. Après la fin du Dialogue national inclusif et l’investiture du président de transition, il fallait nommer un Premier ministre et c’est sur un vieux routier de la politique tchadienne que Mahamat Idriss Déby a porté son choix.



Avec notre correspondant à Ndjamena, Madjiasra Nako



Saleh Kebzabo est un des premiers soutiens de Mahamat Idriss Déby Itno. À la mort d’Idriss Déby Itno en avril 2021, quand l’armée annonce la mise en place d’un Conseil militaire de transition, le président de l’Union nationale pour la démocratie et le renouveau annonce qu’il soutient le nouveau régime et va accompagner la transition.