Ahmed Khalifa Niass: «les événements religieux n'ont rien à envier aux carnavals de Rio » Publié le mercredi 12 octobre 2022 | Walf Fadjri

La société sénégalaise est en déperdition et en manque de repères au vu des événements surtout religieux qui s’enchaînent. C’est l’avis du marabout niassène qui se dit très remonté contre les confréries religieuses qui ont abandonné leur rôle de guide. En effet, selon Ahmed Khalifa NIASS, les évènements religieux sont devenus la rencontre de personnes mal intentionnées dont la préoccupation n ‘est pas la religion.



« Aujourd’hui l’Islam austère dont les symboles sont des ascètes laisse la place à des confréries dont les évènements annuels n’ont rien à envier aux carnavals. Comparables à celui de Rio de Janeiro. Ce ne sont pas les pas de danse qui manquent, encore moins les repas de

luxe bien ornés pour une classe sociale perverse qui pense pouvoir tout acheter avec l’argent. Y compris les bénédictions des différents chefs religieux. Les religieux qui les hébergent sont au courant de tout ce qui se passe. Mais adoptent un silence inquiétant. Les prostituées de luxe, même quand elles sont mariées, sont souvent accompagnées d’hommes, femmes modèle « bras cassé ». Si ce ne sont les femmes bardées de bijoux en or de la tête aux pieds. Le tout pour se pavaner un jour pourtant destiné au recueillement, à l’invocation et aux demandes de pardon à Dieu en ce jour saint », fulmine Ahmed Khalifa NIASS.





Ainsi pour lui, en fin de compte, « les discours prononcés urbi et orbi par certains religieux ne sont en réalité que des chansons dédiées aux bons repas, aux belles démarches des femmes et à la fausse générosité des voleurs qui en font ainsi des receleurs ».