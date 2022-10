Sénégal : Les prix à la consommation augmentent de 1,1% en septembre 2022 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal : Les prix à la consommation augmentent de 1,1% en septembre 2022 Publié le mercredi 12 octobre 2022 | financialafrik.com

© Autre presse par DR

Le marché dakarois

Tweet

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) du mois de septembre 2022 au Sénégal a enregistré une augmentation de 1,1% comparé à celui du mois d’aout 2022, selon les données de l’Agence National de la Statistique et de la Démographie (ANSD) basée à Dakar. Cet indice s’est établi à 126,2 durant la période sous revue contre 124,8 en aout 2022. Sur 3 mois, l’indice a connu une variation de 7,3%. L’ANSD souligne dans sa note mensuelle que la variation de la période sous revue résulte principalement de la hausse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+1,8%)