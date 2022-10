Le Sénégal, pays au taux de croissance le plus régulier au monde - adakar.com

Le Sénégal, pays au taux de croissance le plus régulier au monde Publié le mercredi 12 octobre 2022 | financialafrik.com

Selon un classement de World Economics, site de référence spécialisé en matière de données statistiques dans le monde, le Sénégal arrive en tête du classement mondial, sur les performances économiques de la décennie 2011-2021, comme ayant enregistré la croissance moyenne la plus régulière et jugée « plus que satisfaisante ». Sur la base des critères comme la fiabilité des données statistiques nationales, le niveau de gouvernance, le niveau de l’informel dans l’économie, l’index de corruption, le Sénégal dans la catégorie B et affichant des performances en dessus de la moyenne, a été classé en tête des pays ayant le taux