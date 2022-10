D’Ankara à Dakar - adakar.com

© Autre presse par Dr

Nur Sagman, directrice Afrique de l’Ouest et Centrale au ministère turc des Affaires étrangères

Nur Sagman, directrice Afrique de l’Ouest et Centrale au ministère turc des Affaires étrangères, a été nommée jeudi ambassadrice au Sénégal.



M. Sagman avait piloté l’ouverture d’une ambassade à Lomé et la visite au Togo du président Recep Tayyip Erdogan en octobre 2021.



Mevlut Cavusoglu, le chef de la diplomatie, a annoncé une série de nominations d’ambassadeurs en Israël, aux Nations Unies, à l’Union européenne, à l’Otan, à Londres, Athènes, La Haye, Lisbonne et Mascate, notamment.



La dernière visite de Sur Sagman à Lomé remonte à juin dernier.