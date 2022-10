Sénégal : quand la stabilité politique et la formation de qualité attirent les étudiants étrangers (REPORTAGE) - adakar.com

Publié le mercredi 12 octobre 2022

© aDakar.com par DR

Étudiants gabonais au Sénégal

De l’ambiance, des éclats des rires ça-et-là, bâtiments peints en beige, qui pour la plupart, ont déjà fait leur temps. Sans oublier la poussière qui se meuve au moindre coup de vent pour se poser sur les visages des passants. Bienvenue à Ouakam, ce mardi 11 octobre 2022. Quartier populaire situé à l’ouest de la capitale sénégalaise, Ouakam s’identifie par la présence du Monument de la Renaissance, une immense statue du haut de ses 52 mètres.



Ici, on y trouve la population locale, mais aussi beaucoup d’étrangers parmi eux, de nombreux gabonais, venus poursuivre leurs études comme Ghylles, étudiant en première année de licence à l’Ecole de journalisme de communication et des métiers du web (Ejicom) de Dakar. La stabilité politique du pays et le besoin d’avoir une formation de qualité ont poussé Ghylles et d’autres étudiants à migrer vers Dakar.