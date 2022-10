Air Sénégal stoppera les dessertes de Cotonou, Douala et Libreville - adakar.com

Air Sénégal stoppera les dessertes de Cotonou, Douala et Libreville Publié le mercredi 12 octobre 2022

Alors qu’un programme d’expansion de son réseau était annoncé, c’est plutôt un changement des plans actuels qui s’observe chez Air Sénégal depuis l’arrivée d’un nouveau dirigeant à la tête de la compagnie.



Air Sénégal, a annoncé lundi 10 octobre la suspension de ses vols de Dakar vers Cotonou, Douala et Libreville, à compter du 30 octobre. La décision, selon le communiqué du transporteur aérien national, se justifie par « les faibles performances financières de cette ligne en triangulaire depuis le lancement en mars 2021 ».



Ces destinations, jusque-là desservies 3 fois par semaine, ne sont pas les seules visées par la politique de suspension et de réduction des fréquences de vol qui a cours depuis l’installation en juillet dernier d’un nouveau DG, El Hadji Badara Fall (en remplacement de Ibrahima Kane). La compagnie envisage en effet de suspendre aussi la ligne New York-Baltimore en début 2023.



Alors qu’une augmentation de la fréquence des vols était prévue pour ces destinations, les suspensions annoncées soulèvent des inquiétudes sur la performance globale de la société, qui a dernièrement réduit ses rotations hebdomadaires vers l’Espagne, l’Italie et le Maroc. Des revirements auxquels s’ajoutent des pannes d’aéronefs, des annulations de vols et des pertes de bagages.

