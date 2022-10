L’Etat va prendre en charge 300 supporters des Lions au Qatar (ministre) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport L’Etat va prendre en charge 300 supporters des Lions au Qatar (ministre) Publié le mardi 11 octobre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par MC

Parade des Lions de la Téranga, champions d`Afrique, dans les rues de Dakar

Dakar, le 7 février 2022 - Les Lions du Sénégal ont paradé, ce lundi 7 février 2022 dans les rues de Dakar pour communier avec le supporters sénégalais. Tweet

L’Etat va convoyer et prendre en charge l’intégralité des frais de séjour de 300 supporters sénégalais lors de la Coupe du monde de football 2022 prévue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochains, a annoncé le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, lundi, à Dakar.



‘’En accord avec la Fédération sénégalaise de football, le ministère des Sports a signé un contrat avec un prestataire [de services] agréé par la FIFA pour procéder aux réservations’’ et s’acquitter des formalités liées à l’hébergement, à la restauration et au transport des supporters, a-t-il dit.



‘’Nous avons dressé une liste de 300 personnes prises en charge intégralement par l’Etat du Sénégal pour aller supporter l’équipe nationale’’, a précisé M. Diatara lors d’un entretien avec des journalistes sénégalais en marge d’une visite qu’il effectue au Qatar.



Le ministre des Sports séjourne actuellement à Doha, la capitale du Qatar, pour les préparatifs de la Coupe du monde.







Il conduit une délégation comprenant des dirigeants du football national, dont Abdoulaye Saydou Sow, vice-président de la Fédération sénégalaise de football et ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.







Le ministre des Sports et la délégation qui l’accompagne ont été reçus ce mardi par son homologue qatari, Sarah Bin Ghanim Ali.







Avec le prestataire de services agréé par la FIFA en question, ‘’toutes les dispositions sont prises pour que les supporters des Lions soient dans d’excellentes conditions’’ d’hébergement et de transport lors de la Coupe du monde, a assuré Yankhoba Diatara.







L’ambassadeur du Sénégal au Qatar a également pris les dispositions sécuritaires et logistiques nécessaires pour que les supporters sénégalais soient ‘’dans de bonnes conditions’’, pour soutenir les Lions lors du Mondial.







Yankhoba Diatara et les membres de la délégation qui l’accompagne ont visité les appartements réservés aux supporters de l’équipe nationale du Sénégal.







Les Lions, champions d’Afrique en titre, sont logés dans la poule A de la Coupe du monde, qu’ils partagent avec les Pays-Bas, l’Equateur et le pays hôte.







L’équipe sénégalaise va débuter la compétition par une rencontre avec les Pays-Bas, le 21 novembre.