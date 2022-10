Prix Aga Khan d’architecture 2022 : une école sénégalaise désignée parmi les lauréates - adakar.com

News Économie Article Économie Prix Aga Khan d’architecture 2022 : une école sénégalaise désignée parmi les lauréates Publié le mardi 11 octobre 2022 | aDakar.com

© Autre presse par Dr

Le collège Kamanar de Thionck Essyl est l`un des six lauréats qui recevront le Prix Aga Khan d`architecture 2022 (AKAA)

Genève, Suisse, le 22 septembre 2022







Le collège Kamanar de Thionck Essyl est l'un des six lauréats qui recevront le Prix Aga Khan d'architecture 2022 (AKAA).







Les six projets sélectionnés qui se partageront la dotation d’un million de dollars, l’une des plus importantes dans le secteur de l’architecture, témoignent d’un engagement fort en faveur des communautés, de l’innovation et du respect de l’environnement.







« Sur son campus dynamique où se mélangent des infrastructures, des bâtiments, des végétaux et des éléments de mobilier conçus sur mesure, le collège Kamanar revêt une dimension unique dans sa façon d’aborder les nombreuses échelles de l’urbanisme, du paysagisme, de l’architecture et des technologies de construction avec une détermination qui n’a d’égale que la virtuosité avec laquelle il a été construit. L’une des conditions du projet était de conserver la topographie et la flore du site, ce qui a conduit les architectes à modéliser une grille invisible sur laquelle les salles de classe sont disposées de manière réfléchie autour des canopées des arbres existants, dont l’ombre est devenue un espace social pour les élèves comme pour les enseignants », selon un extrait de la déclaration du jury.







Le concept de l'école a été créé par David García et Aina Tugores, architectes du studio Dawoffice à Barcelone en Espagne. Ils ont rencontré les autorités de Thionck Essyl et ont décidé de construire une nouvelle école secondaire pour résoudre le problème de surpopulation de l'unique école secondaire existant dans la ville. Le projet a été géré par la Foundawtion, une fondation à but non lucratif créée pour répondre à des projets bénévoles liés à l'architecture et à l'éducation.







Commencée en 2016, la construction de l'école s'est achevée en 2021, et contient 21 salles de classe. Elle permet également aux constructeurs, charpentiers, électriciens, plombiers et autres professionnels participants de partager leurs connaissances et d'améliorer leurs compétences. Le terrain de l'école s'étend sur 2 hectares, avec des espaces pour le football, le basket-ball et l'athlétisme, ainsi qu'un jardin familial que les élèves peuvent utiliser.







À la date d'achèvement du projet, 164 personnes de la communauté y avaient participé. La rémunération de la main-d'œuvre locale ainsi que des outils et des matériaux de construction a été fournie par des entreprises familiales locales, et les bénévoles qui se sont installés dans la région pour gérer les travaux ont été hébergés par des familles locales.







Les précédents projets sénégalais qui ont été sélectionnés par le prix Aga Khan d'architecture comprennent : L'université Alioune Diop (2019), l'Alliance franco-sénégalaise (2013), la résidence d'artistes et le centre culturel, Sinthian (2016), et le centre de formation agricole, Nianing (2018).





Le Prix Aga Khan d’Architecture a été créé en 1977 par Son Altesse l’Aga Khan, 49ème imam héréditaire des musulmans chiites ismailis, afin d’identifier et d’encourager des conceptions qui répondent correctement aux besoins et aux aspirations des sociétés du monde dans lesquelles les musulmans ont une présence significative.



Le processus de sélection de l’AKAA s’appuie sur l’idée d’une architecture qui répond aux besoins physiques et socio-économiques des personnes, mais aussi qui stimule et répond à leurs attentes culturelles.







Aboutissement de chaque cycle triennal, la cérémonie honore les projets lauréats et se tient dans un lieu prestigieux, qui revêt pour le monde musulman une importance particulière sur le plan culturel et architectural. En 2022, cette cérémonie sera organisée à Mascate, dans le Sultanat d’Oman, en parallèle de la cérémonie des Prix Aga Khan de Musique.







Cette année, le Prix Aga Khan d’Architecture fête ses 45 ans. En février 2022, le Grand jury indépendant a présélectionné 20 projets parmi les 463 nominations de ce 15ème cycle (2020-2022). Par la suite, une équipe d’experts a examiné chacun des 20 projets présélectionnés sur site. Le Grand jury s’est appuyé sur les rapports de ces examinateurs pour sélectionner les six lauréats.







Les autres projets lauréats du Prix Aga Khan d’Architecture 2022 sont :



· Les espaces urbains fluviaux, Jhenaidah (Bangladesh)



· Les espaces communautaires pour les réfugiés Rohingyas, Cox’s Bazar (Bangladesh)



· L’aéroport international de Banyuwangi, Blimbingsari, est de Java (Indonésie)



· Le musée d’art contemporain et centre culturel Argo, Téhéran (Iran)



· La rénovation de la « Guest House » Niemeyer, Tripoli (Liban)







Le Prix Aga Khan d’Architecture (AKAA) récompense des exemples d’excellence architecturale dans les domaines du design contemporain, du logement social, de l’amélioration et du développement communautaire, de la préservation des bâtiments historiques, de la réhabilitation et de la conservation de quartiers, ainsi que du paysagisme et de l’amélioration des conditions environnementales.







Les projets de construction qui ont recours à des ressources locales et des technologies appropriées de manière novatrice et les projets dont l’exemplarité peut être reprise comme modèle font l’objet d’une attention particulière. L’AKAA ne récompense pas seulement des architectes, mais reconnaît aussi le mérite des municipalités, des bâtisseurs, des clients, des maîtres artisans et des ingénieurs qui ont joué un rôle important dans le projet. Au cours des 15 cycles triennaux du Prix, 128 projets ont été récompensés et près de 10 000 bâtiments ont été documentés.







Le Prix Aga Khan d’Architecture est une composante du Réseau Aga Khan de développement. Fondé et dirigé par Son Altesse l’Aga Khan, l’AKDN travaille dans 30 pays afin d’améliorer la qualité de vie et de développer les perspectives d’avenir des populations de toutes confessions et origines. Ses agences supervisent plus de 1 000 programmes et institutions, dont certains sont en activité depuis plus d’un siècle. L’approche de développement du Réseau intègre des initiatives culturelles, sociales, économiques et environnementales. Ses différentes agences répondent à des missions dans de nombreux secteurs : éducation, santé, agriculture, sécurité alimentaire, microfinance, habitat humain, réponse aux situations de crise, réduction des risques de catastrophe, protection de l’environnement, art, musique, architecture, urbanisme, conservation d’édifices historiques et préservation du patrimoine culturel. L’AKDN emploie environ 96 000 personnes, dont la majeure partie se situe dans les pays en développement. Chaque année, il consacre environ 1 milliard de dollars aux activités de développement à but non lucratif.







