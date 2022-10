Quatre questions au Dr Cheikh Kanté : " La 1ère priorité du Président a toujours été de lutter contre les inégalités... Je suis pour un second mandat du Président" - adakar.com

Quatre questions au Dr Cheikh Kanté : " La 1ère priorité du Président a toujours été de lutter contre les inégalités... Je suis pour un second mandat du Président" Publié le lundi 10 octobre 2022

Le chef de l'État Macky Sall a mis en place un nouveau gouvernement dirigé par Amadou Ba. Un gouvernement de combat qui a connu des départs, des arrivées et des changements de portefeuille. Le Dr Cheikh Kanté, ministre en charge du suivi du PSE et responsable politique de l'APR à Fatick, fait partie de ceux-là qui retrouvent un département qu'ils ont déjà occupé. Une marque de confiance, estime le Dr Kanté qui est revenu dans cet entretien avec Dakaractu, sur ses relations avec le chef de l'État, sur les défis qui interpellent le nouveau Gouvernement et l'épineuse question du 3e ou 2e mandat du Président Sall, c'est selon... Sur cette question la réponse du Dr Cheikh Kanté est sans ambages : " Le Président Macky Sall a droit à un second mandat de 5 ans suivant les dispositions de l’article 27 de la constitution et j'invite les Sénégalais qui croient en lui et qui sont persuadés de la pertinence de son programme économique et social, à descendre sur le terrain politique et à se prononcer pour qu’on l’amène à briguer un second mandat de 5ans. Il y va de l’intérêt supérieur de la nation."



Dakaractu : M. Le ministre d’État, vous avez retrouvé le portefeuille de ministre en charge du suivi du PSE. C’est un retour au bercail et une marque de confiance du président Macky Sall à votre égard non ?



Dr Cheikh Kanté : Toutes les fois où le Président Macky Sall m’a fait l’honneur de m’accorder sa confiance en me dotant d'un poste de responsabilité, j’ai essayé autant que faire se peut, de me donner corps et âme, pour réaliser sa vision et rendre visible son action et ses ambitions pour notre pays.



Au Port de Dakar, rappelez-vous, pendant 5 ans, j’avais valorisé ce poumon de notre économie à un niveau remarquable.



En 2017, le chef de l’État m'avait fait l’honneur de me confier le PSE, c’est à dire le suivi de la mise en œuvre de son programme, qui n’est rien d’autre que la traduction de l’engagement et du contrat qui le lie au peuple Sénégalais.



Après le PSE, le PR avait fait de moi son ministre d’État, envoyé spécial, position où je continuais à suivre de près certains grands projets du PSE, couplée à des missions spécifiques au Sénégal et à l’international.

Avec le Président Macky Sall, on apprend au quotidien. Ce fut donc un privilège de servir à ses côtés, et de bénéficier de son expérience et de ses talents d’homme politique et d’homme d’État.



Dakaractu : ce gouvernement a du grain à moudre par les temps qui courent non ?



Dr Cheikh Kanté : Permettez-moi tout d’abord de féliciter le Premier ministre Amadou Ba et tout le gouvernement à qui je souhaite plein succès dans l’accomplissement de sa mission.



Pour répondre à votre question, je dirai que nous avons toujours eu du grain à moudre depuis 2012, puisque la première priorité du Président Macky Sall a toujours été de lutter contre les inégalités, en bâtissant une société sénégalaise plus équitable et plus inclusive.



Ce contrat économique et social proposé à nos compatriotes bien avant 2012 avec le Yonnu Yokkuté, et ensuite avec le PSE, et que le Président Macky Sall a à cœur d’honorer, se heurte aux multiples difficultés et défis liés à la pandémie de la Covid-19, et du renchérissement du coût de la vie au niveau mondial, rendus plus aigus du fait de la guerre en Ukraine.



Dakaractu : Oui mais parlons du 3ème mandat du président Macky Sall. Vous pensez qu’il va se présenter ? Êtes-vous clairement pour un 3ème mandat de Macky Sall oui ou non ?



Dr Cheikh Kanté : Durant le référendum de 2016, le Président de la République avait presque épuisé son septennat, donc la période visée ne pouvait être le premier septennat. Et ce, d’autant plus qu’il n’est fait mention nulle part du caractère rétroactif de cette disposition constitutionnelle.



La question que vous me posez est une question extrêmement sérieuse.

1. Il s’agit de notre constitution élaborée par d’éminents juristes Sénégalais.

2. il s’agit de l’avenir de notre pays, de nos enfants, et de nos petits-enfants.

3. Par conséquent, nous devons convaincre le président Macky d’accepter de se présenter pour un deuxième mandat de 5 ans, conformément aux dispositions de la constitution, même s’il ne le veut pas et j’ai le sentiment qu’il ne le veut pas pour le moment.

4. Quel est le leader politique qui propose actuellement aux Sénégalais un programme économique et social aussi pertinent et rassurant que le PSE pour les générations actuelles et futures ?

5. J’invite les Sénégalaises et le Sénégalais qui croient au Président Macky Sall et qui sont persuadés de la pertinence de son programme économique et social, à descendre sur le terrain politique et à se prononcer pour qu’on l’amène à briguer un second mandat de cinq ans;

6. J’estime que nous avons d’autant besoin de lui, de son experience, et de sa pondération qu’à partir de 2023, la production de pétrole et de gaz va démarrer. Notre pays fait l’objet de toutes les convoitises et les bonnes décisions devront être prises. Nous devons miser sur le bon cheval.

7. En résumé, je suis pour un second mandat du Président Macky Sall conformément aux dispositions constitutionnelles. Et je suis persuadé que la majeure partie des Sénégalais partage mon sentiment.



Dakaractu : vous le pensez réellement ?



Dr Cheikh Kanté : Absolument ! Et je compte mener le combat pour amener le Président Macky Sall à accepter d’être notre candidat pour les élections de 2024.



Beaucoup pensent comme moi. Ceux qui auront opté pour un autre candidat suivront leur voie. Les urnes nous départageront et je suis persuadé que les sénégalais sauront faire le bon choix.



je vous remercie M. Le ministre d’État,



Dr Kanté : C’est moi qui vous remercie...