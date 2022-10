Gamou 2022 : Serigne Babacar Sy Mansour plaide pour davantage de justice sociale - adakar.com

© Autre presse par DR

Serigne Babacar Sy Mansour (Serigne Mbaye Sy Mansour), nouveau Khalife général des Tidianes

Le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour a invité, samedi, les autorités du pays à se pencher sur certains fondements, gages d’une justice sociale dans le pays.



Le khalife des Tidianes a notamment, par la voix de Serigne Makhtar Kébé, insisté sur l’importance de la justice sociale, la décentralisation des infrastructures sanitaires à travers le pays. Lisant le discours du Khalife général des Tidianes lors de la cérémonie officielle du Gamou célébrant la naissance du Prophète (PSL), Serigne Makhtar Kébé a aussi évoqué la nécessité de s’atteler au chômage des jeunes, non sans oublier le devoir de solidarité entre tous les Sénégalais.



Il a, au nom du khalife, demandé à l’Etat du Sénégal de veiller à la préservation des mœurs qui se dégradent gravement au Sénégal. « Ce qui se passe dans certains endroits du pays est innommable. Des sachets d’alcool de 100 F qui privent les jeunes d’une lucidité indispensable à la construction d’une nation solidaire », a-t-il déploré. Les insultes et la calomnie constatées sur les réseaux sociaux choquent profondément le Khalife général des Tidianes.



Serigne Babacar Sy Mansour n’a pas manqué d’appeler à l’union des cœurs pour une solidarité nationale. Cet appel s’adresse surtout aux hommes politiques, pouvoir et opposition réunis, estimant qu’ils devaient se parler pour la bonne marche du pays. « De leur entente dépend la stabilité du pays », a-t-il ajouté. Dans son discours l’autorité religieuse de Tivaouane a réservé un plaidoyer aux paysans en souhaitant qu’ils soient appuyés davantage par les pouvoirs publics.



Il a pointé du doigt le fait, par exemple que les tracteurs distribués par l’Etat ne profitent qu’aux riches agriculteurs, au détriment des petits paysans. A ces messages, s’ajoute un appel à la tolérance. Serigne Babacar Sy Mansour n’est pas resté indifférent à la marche de l’Assemblée, fustigeant les bagarres qui y sont notées. Outre l’appel à la solidarité qu’il a lancé aux Sénégalais de manière générale, il a invité les parents à se consacrer davantage à l’éducation de leurs enfants, appuyés en cela par l’Etat.



Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, venu représenter le Chef de l’Etat, a noté que ces appels du khalife cadrent avec la vision du chef de l’Etat à qui on doit la création d’un ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’équité sociale et territoriale « cela en dit long sur sa sensibilité à cette question de justice sociale », a-t-il fait valoir .