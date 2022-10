Tivaouane : Cinq décès en marge des célébrations du Gamou - adakar.com

Le poste de commandement opérationnel (PCO) mixte du Gamou de Tivaouane, constitué d’éléments de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers a constaté cinq décès sur les routes et procédé à l’interpellation de 135 individus pour diverses infractions depuis mercredi.



La gendarmerie a interpelé 22 personnes, pour agressions et associations de malfaiteurs. Elle a constaté 20 accidents, ayant fait deux décès et 43 blessés, d’après le bilan du PCO relayé par nos confrères de l’APS. Les gendarmes ont aussi immobilisé 215 motocyclettes.



De son côté, la police elle a constaté 9 accidents ayant causé quatre blessés, découvert un corps sans vie et interpellé 113 personnes, 11 personnes pour détention de chanvre, 9 pour ivresse publique, une pour conduite sans permis, une pour faux et usage de faux et 91 pour identification.



La Brigade nationale des Sapeurs pompiers (BNSP) a effectué, de son côté, 81 sorties, dont 50 pour accidents, 26 pour évacuation de malades et 05 pour d’autres motifs, non spécifiés. Elle a assisté 178 blessés, 139 pour cause d’accident de la route, 28 pour maladie et 11 pour autres causes. La BNSP a aussi constaté trois décès et transporté un corps sans vie. Elle a également procédé à la mise sous surveillance de 37 individus à la suite de consultations médicales gratuites dont avaient bénéficié 304 patients.