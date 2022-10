Tchad: Mahamat Idriss Déby investi président de la transition - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Tchad: Mahamat Idriss Déby investi président de la transition Publié le lundi 10 octobre 2022 | RFI

© Autre presse par dr

Tchad: Mahamat Idriss Déby investi président de la transition

Tweet

C'est une nouvelle étape de la transition au Tchad. Mahamat Idriss Déby a été officiellement investi comme président de la transition ce lundi 10 octobre. La cérémonie d'investiture a eu lieu à l'issue du Dialogue national inclusif, boycotté par une grande partie de l'opposition et de la société civile.



Avec notre envoyé spécial à Ndjamena, Esdras Ndikumana



La cérémonie a débuté vers 10h15, heure locale, avec l’entrée dans la grande salle du Palais du 15-Janvier de Mahamat Idriss Déby Itno, encadré par deux juges de la Cour suprême du Tchad. Il a été accueilli par des applaudissements de plus d'un millier de personnalités tchadiennes et de plusieurs hôtes de marque, dont un seul chef d'État : Muhammadu Buhari, président du Nigeria. L’Union africaine, elle, n'a pas été représentée à cette cérémonie, le président de sa Commission, Moussa Faki, ayant décliné l'invitation qui lui avait été envoyée.