Tivaouane : Le plan spécial de circulation a positivement impacté le gamou (préfet) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Tivaouane : Le plan spécial de circulation a positivement impacté le gamou (préfet) Publié le lundi 10 octobre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par MC

Le parcours du fidèle à Tivaouane

Les fidèles qui viennent à Tivaouane pour la célébration de la naissance du prophète sont frappés l`affluence qu`il y a dans la cité religieuse. La naissance du prophète a été célébrée le 13 janvier dans cette ville où est établie la plus grande famille Tidiane du Sénégal. Tweet

La mise en place d’un plan de circulation intelligente et dynamique a positivement impacté l’organisation du 121e Gamou de Tivaouane, a souligné dimanche le préfet du département éponyme, Mamadou Guèye.





’’Il y a des innovations majeures de cette 121-ème édition qui ont impacté positivement la réussite de l’organisation. On peut citer la mise en œuvre d’un plan de circulation intelligente et dynamique du Gamou, a indiqué le préfet dans une note transmise à l’APS.





Ce plan de circulation, entré en vigueur à partir de mercredi à 7 heures, sera de mise jusqu’à lundi à 12 heures, selon un arrêté préfectoral.





Il place le secteur des mausolées en zone piétonne, sauf pour certains véhicules détenteurs de laisser-passer spécial, d’ordre de mission ou de certaines sociétés.



Le plan définit quatre parkings pour certains types de véhicules, dont les officiels, ainsi que des aires de débarquement pour les fidèles. Il interdit le stationnement sur la voie publique dans tout l’espace communal, tout en fixant des voies à sens unique ou à double sens.



Selon cette mesure, aucun véhicule de transport public de personnes n’est autorisé à quitter un parking avant d’avoir fait le plein de passagers.





L’organisation des activités commerciales par la définition de zones non marchandes et l’aménagement d’espaces commerciaux, ont aussi permis une ’’fluidité de la circulation’’, particulièrement dans le périmètre appelé Esplanade des Mosquées.





D’autres mesures qui ont contribué à ’’décongestionner le centre-ville’’, ont été la réduction du nombre de laissez-passer, tout comme l’interdiction d’accès à la ville aux motocyclettes.





Enfin, la mise en place d’un Poste de commandement opérationnel (PCO) mixte à la Préfecture, avec la participation des différentes Forces de défense et de sécurité (police, gendarmerie, sapeurs-pompiers) pour assurer un monitoring de la couverture sécurité de l’événement, figure parmi les innovations qui ont été déterminantes.



MKB/ADI/AKS





Share