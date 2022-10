3ème mandat : Les femmes de Mimi demandent à Marème Badiane de raisonner Macky Sall - adakar.com

Publié le samedi 8 octobre 2022

© Autre presse par DR

Macky Sall, président de la République du Sénégal, lors d`un entretien avec VOA

La question du troisième mandat est toujours sur la place publique. En effet, les femmes de Mimi 2024 demandent à la présidente du mouvement des femmes de l’Apr Marème Badiane de raisonner son ancien étudiant Macky Sall de ne pas tenter un 3ème mandat.



Mme Marème Badiane, la nouvelle membre du CS2I ( comité spécial d’insultes et d’invectives) s’en est à son tour prise à Mme Aminata Touré qu’elle qualifie d’enfant gâtée à qui Macky Sall aurait tout donné. Elle oublie de dire que c’est quand Macky Sall, opposant n’ayant rien à offrir que Mme Aminata Touré alors fonctionnaire internationale en poste a choisi de venir prendre le risquer de l’accompagner.



Durant 10 ans, Mme Aminata Touré a tout donné à Macky Sall, tout, malgré les nombreuses injustices qu’il lui a fait subir. C’est Macky Sall qui est débiteur dans les états de la comptabilité politique et morale. Ça, tous les Sénégalais le savent. Cette dernière trahison de Macky Sall est celle de trop.



Mme Badiane, première présidente du mouvement des femmes de l’APR avant d’être débarquée par Macky Sall au profit de Ndèye Saly Dieng n’a jamais été nommée à la tête d’un ministère. Elle est aussi du bataillon silencieux des grands frustrés de l’APR et ne fait que du « waslou aakh » en s’en prenant à Mme Aminata Touré.



En s’encartant au CS2I, Mme Badiane du haut de ses 80 ans veut se rappeler au souvenir de Macky Sall qui l’a envoyé depuis longtemps à la retraite. Si Professeur Marème Badiane veut faire œuvre utile qu’elle conseille à son ancien étudiant de sa classe d’Anglais Macky Sall de renoncer à un troisième mandat juridiquement et moralement impossible. Tout le reste n’est que futilité et enfumage.



La coordination des Femmes de Mimi 2024