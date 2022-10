La Chambre d’accusation maintient Sitor en prison - adakar.com

La Chambre d'accusation maintient Sitor en prison Publié le samedi 8 octobre 2022 | Rewmi

Sitor Ndour, responsable politique de l`Apr

L’étau se resserre autour de Sitor Ndour. Le président du Conseil d’administration de la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta (Saed), placé sous mandat de dépôt pour un viol présumé va rester en prison.



Pour cause, explique ‘’Les Echos’’ dans sa parution de ce vendredi, la chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction portant rejet de sa demande de liberté provisoire. Mais, ajoute le journal, ses avocats n’entendent pas baisser les bras, car ils ont décidé de poursuivre le combat pour le sortir de prison.



Ils comptent retourner voir le magistrat instructeur et présenter de nouveaux arguments avec l’espoir d’obtenir, cette fois-ci, la liberté provisoire pour Sitor Ndour.