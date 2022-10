Commande publique et préférence nationale : pour un cadre législatif d’achat sénégalais - adakar.com

Par Seck El Hadji Abdoulaye, économiste chercheur au département des sciences économiques et administratives de l’Université du Québec à Chicoutimi.



L’actualité sénégalaise a été alimentée ces jours-ci par la décision du député Guy Marius Sagna de ne pas prendre ses bons d’essence chez TOTAL et SHELL. Au moment où certains applaudissent cet acte, d’autres remettent le débat sur l’actionnariat de TOTAL. Selon eux, rejeter TOTAL c’est priver de dividendes à des milliers de sénégalais. Pour mieux aborder ce sujet, il est important de préciser deux points relatifs à TOTAL Sénégal.



1/ TOTAL Sénégal est une filiale du groupe français TOTAL. On parle de filiale lorsqu’une société (Groupe TOTAL) possède plus de la moitié du capital d’une autre société (TOTAL Sénégal).



2/ Les milliers d’actionnaires sénégalais évoqués semblent être moindres si nous raisonnons en termes relatifs. Suivant la fiche société de Sika Finance, les actions de TOTAL Sénégal sont détenues à 69,1% par le groupe TOTAL. En détails, il s’agit de TOTAL Africa Ltd (46%) et de TOTAL Outre-mer (23,1%). La première est une société immatriculée au Royaume-Uni sous le numéro 546167 et la seconde une société de droit français enregistrée 542038716. Dès lors, les investisseurs de nationalités sénégalaises et autres ne possèdent que le capital flottant (30,9%).