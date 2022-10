Technologie : Comment les "compétences numériques" des travailleurs évoluent au fil du temps - adakar.com

Technologie : Comment les "compétences numériques" des travailleurs évoluent au fil du temps Publié le samedi 8 octobre 2022

Technologie : Comment les "compétences numériques" des travailleurs évoluent au fil du temps

L'expression "compétences numériques" signifiait autrefois savoir comment envoyer des e-mails ou taper avec un programme de traitement de texte.



C'était une compétence très recherchée - des personnes capables d'utiliser des logiciels spécifiques au travail et qui auraient besoin de savoir comment les utiliser clairement et naturellement.



Mais cette expression a beaucoup évolué. La culture numérique signifie désormais connaître les techniques nécessaires pour réussir dans une société où la communication et l'accès à l'information dépendent de plus en plus des technologies numériques telles que les plateformes en ligne et les téléphones portables.



Le concept englobe une large compréhension d'une série d'outils numériques qui permettent aux professionnels d'exercer leurs fonctions, que ce soit au bureau, de manière hybride ou à distance dans tous les types d'environnements. Ces outils comprennent des logiciels collaboratifs en temps réel, tels que des applications de chat professionnelles, et des outils de travail asynchrones sophistiqués.