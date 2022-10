L’Afrique face au changement climatique - adakar.com

Justice climatique, financement, pertes et dommages... Plus de 60 ministres de 54 pays africains se sont réunis, pendant trois jours, à Kinshasa, en République démocratique du Congo pour élaborer les sujets prioritaires à mettre en avant pour l'Afrique, lors de la COP qui se déroulera en Égypte, du 7 au 18 novembre 2022. Un reportage de Pascal Mulegwa.



Gestion de l'eau, des déchets, production d'énergies renouvelables, plan d'urbanisme... Une vingtaine de maires de grandes villes africaines ont été invités à visiter des villes au Danemark et en Suède pour échanger sur les solutions durables à mettre en place dans leur propre municipalité. Une rencontre organisée par le Fonds de développement urbain et municipal de la Banque africaine de Développement.