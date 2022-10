Gambie: un sirop d’un fabriquant indien serait à l’origine de la mort de 66 enfants - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Gambie: un sirop d’un fabriquant indien serait à l’origine de la mort de 66 enfants Publié le vendredi 7 octobre 2022 | actucameroun.com

© Autre presse par DR

Un sirop d`un fabriquant de produits pharmaceutiques indiens suspecté d`être à l`origine de la mort de plusieurs enfants en Gambie

Tweet

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a alerté sur les dangers que pourraient constituer pour les enfants des produits pédiatriques de qualité inférieure, contaminés, en vente dans la région de l’Afrique de l’Ouest.



L’alerte médiale a été lancée par le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, après la mort suspecte de 66 enfants en Gambie après avoir pris des sirops au nombre de quatre contre la toux et le rhume produits par le laboratoire indien Maiden Pharmaceuticals.



Les sirops (Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup et Magrip N Cold Syrup) sont soupçonnés « d’avoir un lien avec des lésions rénales aiguës et le décès de 66 enfants » en Gambie et d’avoir été distribués dans d’autres pays.



À la mi-juillet, les autorités gambiennes ont annoncé avoir ouvert une enquête sur la mort récente de 28 enfants, dont certains étaient âgés de 5 mois à 4 ans pour insuffisance rénale aiguë.



L’organisation basée à Genève précise que les quatre médicaments contaminés ont été identifiés en Gambie, mais pourraient avoir été distribués, par le biais de marchés informels, ailleurs en Afrique. « Tous les lots de ces produits doivent être considérés comme dangereux jusqu’à ce qu’ils puissent être analysés par les autorités nationales de réglementation compétentes », indique l’OMS. Par mesure de précaution, l’OMS recommande à tous les pays de détecter et de retirer ces médicaments de la circulation.



Selon l’Organisation mondiale de la Santé, « l’analyse en laboratoire d’échantillons de chacun des quatre produits confirme une contamination par diéthylène glycol et éthylène glycol en quantités inacceptables ». Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus assure que l’OMS est en train de mener « une enquête avec l’entreprise et les autorités de réglementation en Inde »