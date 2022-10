La CEDEAO annule son sommet extraordinaire prévu à Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La CEDEAO annule son sommet extraordinaire prévu à Dakar Publié le vendredi 7 octobre 2022 | aDakar.com

© Présidence de CI par DR

Cérémonie d`ouverture du Sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra

Samedi 04 juin 2022, à Accra. La cérémonie d`ouverture du Sommet extraordinaire de la CEDEAO en présence du Président de la République , S.E.M. Macky Sall. Tweet

Les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEA0) devaient se réunir, à Dakar, au Sénégal, le 14 octobre prochain.



Au menu de ce sommet extraordinaire, il devait être notamment question la situation au Burkina Faso où un coup d'État a chassé le chef de la Transition, le lieutenant-colonel Damiba. Finalement, suite aux dernières évolutions à Ouagadougou, les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas relevé l'urgence de tenir le sommet.



Le satisfécit de la mission de la CEDEAO conduite à Ouagadougou par l'ancien président du Niger Mahamadou Issoufou auprès du Capitaine Ibrahim Traoré est pour beaucoup dans l'annulation du sommet de Dakar.



En effet, le 4 octobre dernier, le médiateur de la CEDEAO a rencontré dans la capitale du Burkina Faso le nouveau président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MSPR) qui a donné des assurances quant à la poursuite de la Transition et le respect des engagements du Burkina Faso vis-à-vis de la CEDEAO.



Makhtar C.