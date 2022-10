Coupe du Monde 2022 : Le groupe et les rivaux du Sénégal, dates et horaires des matches - adakar.com

Coupe du Monde 2022 : Le groupe et les rivaux du Sénégal, dates et horaires des matches
Publié le vendredi 7 octobre 2022 | goal.com

© Autre presse par DR

Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, fait partie des cinq sélections appelées à défendre l’honneur du continent noir au Qatar. Les Lions de la Téranga espèrent y faire meilleure figure que lors de la précédente participation.



Quel a été le bilan de la précédente participation du Sénégal ?

Les Lions de la Téranga se sont fait sortir dès le 1er tour en Russie. Ils ont fini troisième, devancé par le Japon (2e) uniquement à cause d’un carton jaune de plus récolté. Une élimination rageante, d’autant plus que M’Baye Niang et ses coéquipiers étaient sortis prématurément alors qu’ils avaient remporté leur 1er match de la compétition (contre la Pologne).