Décès de Daouda Faye : "Je rends hommage à un homme exceptionnel et à une grande figure du sport", Pr Macky Sall - adakar.com

Suite au décès de l'ancien ministre des Sports, El Hadji Daouda Faye, le Président Macky Sall a rendu un vibrant hommage au disparu. Il loue les qualités de celui qui a été de son vivant une figure de proue dans le sport. Dans un tweet, il écrit : ''J’ai appris avec émotion le décès de El hadj Daouda Faye Vava, ancien ministre des sports et ancien maire. Je rends hommage à un homme exceptionnel et à une grande figure du sport. À sa famille et au monde du sport, je présente mes condoléances les plus attristées".