Classement FIFA : Le Sénégal reste toujours premier en Afrique
Publié le vendredi 7 octobre 2022

Ce jeudi 6 octobre 2022, la FIFA a dévoilé le classement du mois d’octobre. Le dernier avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar.



Ayant battu le Ghana et la Tunisie lors de la dernière Journée FIFA, le Brésil conforte sa première place au classement et creuse l’écart avec désormais 1841 points. Malgré sa victoire sur la Bolivie et le nul contre l’Iran, le Sénégal reste 18è sur le plan mondial et 1er en Afrique.



En tête du classement depuis novembre 2018, les joueurs d’Aliou Cissé, Champions d’Afrique et qualifiés pour le prochain mondial consolident ainsi leur record de longévité à la première place du classement continental. Le Sénégal dépasse largement la performance des Eléphants de la Côte d’Ivoire (35 mois entre 2011 et 2013).



Bien qu’il soit battu par le Brésil et une victoire sur le Nicaragua, le Ghana ne perd qu’une place au classement et est désormais 61è mondial.



Top 10 Classement Mondial

1- Brésil

2- Belgique

3- Argentine

4- France

5- Angleterre

6- Italie

7- Espagne

8- Pays-Bas

9- Portugal

10- Danemark



Classement top 10 africain

1- Sénégal (18è mondial)

2- Maroc (22è mondial)

3- Tunisie (30è mondial)

4- Nigeria (32è mondial)

5- Algérie (37è mondial)

6- Egypte (39è mondial)

7- Cameroun (43è mondial)

8- Mali (46è mondial)

9- Côte d’Ivoire (48è mondial)

10- Burkina Faso (54è mondial)