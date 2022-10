Kaliphone reste en prison jusqu’au 13 octobre - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Kaliphone reste en prison jusqu’au 13 octobre Publié le vendredi 7 octobre 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

Kaliphone déféré au parquet

Tweet

Jugé ce jeudi devant le tribunal des flagrants de Dakar pour coups et blessures volontaires, Kaliphone Sall, sera fixé sur son sort le 13 Octobre prochain.



Kalifone a comparu ce jeudi, seul, devant le tribunal des flagrants délits. La partie civile n’a pas pu assister au procès car elle est hospitalisée.



Durant l’audience, le témoin, qui est par ailleurs l’ami du prévenu a refusé de répondre aux questions de l’avocat de la jeune femme, Me Abdy Nar Ndiaye. Le juge était obligé de suspendre l’audience après le refus de Cheikh Ahmed Cissé de répondre aux questions de la robe noire. Le maitre des poursuites dans son réquisitoire a demandé au tribunal de prononcer une peine d’un an assortie de sursis contre Kaliphone Sall.



L’avocat d’Adji Thiaré Diaw a demandé le montant de 100 millions de Fcfa en guise de dommages et intérêts durant les débats. Selon Me Abdy Nar Ndiaye, Kaliphone Sall n’a pas nier les faits et ils ont déposer une nouvelle plainte devant le doyen des juges pour viol et séquestration.